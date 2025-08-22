  • Adyen : Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1739 à 1630 EUR.
  • Aegon : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 8,03 à 8,30 EUR.
  • Alstom : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 24 à 25 EUR.
  • Amrize : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 49 à 48 CHF.
  • BMW : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 87 EUR.
  • CTS Eventim : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 130 à 114 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 104 à 100 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 118 à 114 EUR.
  • Demant : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 325 à 300 DKK.
  • Mercedes-Benz Group : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.
  • Nexi : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 5,55 à 5,90 EUR.
  • Sanofi : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 51 à 53 USD.