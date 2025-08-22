- Adyen : Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1739 à 1630 EUR.
- Aegon : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 8,03 à 8,30 EUR.
- Alstom : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 24 à 25 EUR.
- Amrize : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 49 à 48 CHF.
- BMW : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 87 EUR.
- CTS Eventim : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 130 à 114 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 104 à 100 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 118 à 114 EUR.
- Demant : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 325 à 300 DKK.
- Mercedes-Benz Group : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.
- Nexi : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 5,55 à 5,90 EUR.
- Sanofi : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 51 à 53 USD.
Avis d'analystes du jour : Sanofi et Alstom relevés, CTS Eventim dégradé de toute part
Chaque matin, retrouvez avant l'ouverture des marchés européens une sélection de recommandations d'analystes couvrant les principaux marchés du vieux continent. La liste comprend uniquement des sociétés qui ont fait l'objet d'une modification d'avis ou d'objectif de cours, ou d'un nouveau suivi. Elle est susceptible d'être mise à jour au cours de la séance. Ces informations permettent d'éclairer les mouvements de certaines actions ou le sentiment de marché sur une société.
Publié le 22/08/2025 à 08:20