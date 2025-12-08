- Aviva : JP Morgan passe de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours de 725 GBX.
- Admiral Group : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 3050 à 3000 GBX.
- Ageas : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 72 à 63 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 68 à 66,50 EUR.
- Argenx : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 805 à 950 EUR.
- AstraZeneca : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 93,70 USD à 94,10 USD.
- Auto1 Group : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 34 EUR.
- Bayer : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 25 à 50 EUR.
- Buzzi : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 48 à 58 EUR.
- Deutsche Bank : Zacks passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 38,50 USD.
- Electrolux : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 85 SEK.
- Euronext : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 133 à 142 EUR.
- Ferrari : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 520 USD à 425 USD.
- Galderma Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 à 190 CHF.
- Geberit : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 487 à 558 CHF.
- Greatland Gold : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 7,70 AUD.
- Hannover Re : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 320 à 290 EUR.
- Knorr-Bremse : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 82 à 100 EUR.
- M&G : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 315 à 305 GBX.
- Mt Højgaard Holding : DNB Carnegie démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 580 DKK.
- Novartis : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 116 à 124 CHF. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 95 à 125 CHF.
- Renk Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 65 EUR.
- Roche Holding : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 230 à 350 CHF.
- Sandoz Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 60 à 66 CHF.
- Sanofi : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 105 à 95 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 225 à 260 EUR.
- Schott Pharma : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 15 EUR.
- Sika : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 237 CHF à 168 CHF.
- Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 42 à 26 EUR.
- Straumann Holding : JP Morgan passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 125 CHF.
- TotalEnergies : Baptista Research reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 69,30 à 70,60 USD.
- UCB : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 285 à 295 EUR.
- Vodafone Group : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 120 GBX.
- Zurich Insurance Group : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 500 à 525 CHF.
Avis d'analystes du jour : Sanofi et Ferrari dégradés, UCB, Galderma et ArgenX revalorisés
JP Morgan dégrade Aviva, Ageas, Hannover Re, Sanofi et M&G, mais double presque l'objectif de cours de Bayer à 50 EUR. Ferrari recule chez Morgan Stanley, tandis que Novartis progresse nettement avec deux relèvements simultanés. Barclays divise par deux son objectif sur Schott Pharma, mais revalorise Vodafone.
Publié le 08/12/2025 à 08:27 - Modifié le 08/12/2025 à 08:42