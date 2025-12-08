  • Aviva : JP Morgan passe de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours de 725 GBX.
  • Admiral Group : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 3050 à 3000 GBX.
  • Ageas : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 72 à 63 EUR.
  • Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 68 à 66,50 EUR.
  • Argenx : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 805 à 950 EUR.
  • AstraZeneca : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 93,70 USD à 94,10 USD.
  • Auto1 Group : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 34 EUR.
  • Bayer : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 25 à 50 EUR.
  • Buzzi : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 48 à 58 EUR.
  • Deutsche Bank : Zacks passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 38,50 USD.
  • Electrolux : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 85 SEK.
  • Euronext : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 133 à 142 EUR.
  • Ferrari : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 520 USD à 425 USD.
  • Galderma Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 à 190 CHF.
  • Geberit : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 487 à 558 CHF.
  • Greatland Gold : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 7,70 AUD.
  • Hannover Re : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 320 à 290 EUR.
  • Knorr-Bremse : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 82 à 100 EUR.
  • M&G : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 315 à 305 GBX.
  • Mt Højgaard Holding : DNB Carnegie démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 580 DKK.
  • Novartis : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 116 à 124 CHF. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 95 à 125 CHF.
  • Renk Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 65 EUR.
  • Roche Holding : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 230 à 350 CHF.
  • Sandoz Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 60 à 66 CHF.
  • Sanofi : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 105 à 95 EUR.
  • Sartorius Stedim Biotech : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 225 à 260 EUR.
  • Schott Pharma : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 15 EUR.
  • Sika : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 237 CHF à 168 CHF.
  • Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 42 à 26 EUR.
  • Straumann Holding : JP Morgan passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 125 CHF.
  • TotalEnergies : Baptista Research reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 69,30 à 70,60 USD.
  • UCB : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 285 à 295 EUR.
  • Vodafone Group : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 120 GBX.
  • Zurich Insurance Group : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 500 à 525 CHF.