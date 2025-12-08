La Fed en mode main de fer dans un gant de velours ?

En Bourse, les investisseurs ont l'air d'avoir cessé d'avoir peur du niveau des prix des actifs, le phénomène qui avait fait reculer les actions et les autres supports à risque au début du mois de novembre. Ils se demandent toujours si les valorisations sont excessives ou pas, mais ils ont recommencé à acheter, appâtés par la promesse d'une baisse du coût de l'argent si la banque centrale américaine réduit ses taux mercredi. C'est évidemment l'événement de la semaine, mais il faut déjà regarder au-delà. Je vais vous expliquer pourquoi.