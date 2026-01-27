- ABN Amro : Jefferies reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours de 38 EUR.
- Aker BP : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 280 NOK.
- Aperam : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 37 EUR.
- AstraZeneca : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 17 000 GBX.
- Burberry Group : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1 340 GBX à 1 450 GBX.
- Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20,40 EUR.
- Embracer Group : DNB Carnegie initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 80 SEK.
- Fugro : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 9,50 EUR à 13 EUR.
- Gecina : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 90 EUR.
- GSK : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 1 900 GBX.
- ID Logistics Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 505 à 510 EUR.
- ING Groep : Jefferies reprend le suivi à conserver avec un objectif de cours de 27 EUR.
- Kering : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 164 à 226 EUR.
- Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 26,10 à 30,50 EUR.
- Knorr-Bremse : DZ Bank AG Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 à 102 EUR.
- LVMH : DBS Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 469 à 528 EUR.
- Mowi : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 258 NOK à 235 NOK.
- Novo Nordisk : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 400 DKK.
- Novartis : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 133 CHF.
- Redeia Corporacion : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 16 à 16,50 EUR.
- Roche Holding : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 400 CHF.
- Sampo : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 10 EUR.
- Sanofi : Citi démarre le suivi à neutre en visant 85 EUR.
- Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 à 80 EUR.
- Unibail-Rodamco-Westfield : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 91 EUR à 98 EUR.
- Warehouses De Pauw : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 25 EUR.
Avis d'analystes du jour : Sanofi, LVMH, Burberry, Roche, AstraZeneca… du nouveau sur les recos
Citi a repris le suivi des grands laboratoires pharmaceutiques européens avec une préférence pour Roche et AstraZeneca par rapport à Sanofi et Novo Nordisk. UBS se penche sur les bancaires et les foncières françaises.
Publié le 27/01/2026 à 08:36