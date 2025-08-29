  • AP Moller Maersk : BM Pekao passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 15017 DKK à 10889 DKK.
  • Ayvens : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 9,50 EUR.
  • Delivery Hero : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 29 EUR.
  • Dätwyler Holding : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 170 CHF.
  • Eni : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 40 à 38 USD.
  • Flughafen Zürich : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 205 à 229 CHF.
  • Geberit : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 710 à 696 CHF.
  • HMS Networks : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 456 à 535 SEK.
  • Investis Holding : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 144 à 145 CHF.
  • Kuehne Und Nagel International : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 200 à 180 CHF.
  • Logitech : Bank Vontobel AG reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 88 à 95 CHF.
  • Lonza Group : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 710 à 690 CHF.
  • Pernod Ricard : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 89 à 87 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 120 à 130 EUR.
  • Rolls-Royce : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 900 à 1275 GBX.
  • Renault : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 44 EUR à 42 EUR.
  • Schaeffler : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 5 à 6,75 EUR.
  • Schneider Electric : JP Morgan reprend la couverture à neutre et un objectif de cours de 220 EUR.
  • Sonova Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 295 à 255 CHF.
  • Stora Enso : Berenberg démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 10,40 EUR.
  • Swatch Group : BNP Paribas Exane reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 120 à 110 CHF.
  • Telecom Italia : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 0,41 EUR.
  • UPM-Kymmene : Berenberg démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 21 EUR.