- AP Moller Maersk : BM Pekao passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 15017 DKK à 10889 DKK.
- Ayvens : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 9,50 EUR.
- Delivery Hero : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 29 EUR.
- Dätwyler Holding : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 170 CHF.
- Eni : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 40 à 38 USD.
- Flughafen Zürich : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 205 à 229 CHF.
- Geberit : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 710 à 696 CHF.
- HMS Networks : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 456 à 535 SEK.
- Investis Holding : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 144 à 145 CHF.
- Kuehne Und Nagel International : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 200 à 180 CHF.
- Logitech : Bank Vontobel AG reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 88 à 95 CHF.
- Lonza Group : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 710 à 690 CHF.
- Pernod Ricard : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 89 à 87 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 120 à 130 EUR.
- Rolls-Royce : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 900 à 1275 GBX.
- Renault : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 44 EUR à 42 EUR.
- Schaeffler : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 5 à 6,75 EUR.
- Schneider Electric : JP Morgan reprend la couverture à neutre et un objectif de cours de 220 EUR.
- Sonova Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 295 à 255 CHF.
- Stora Enso : Berenberg démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 10,40 EUR.
- Swatch Group : BNP Paribas Exane reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 120 à 110 CHF.
- Telecom Italia : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 0,41 EUR.
- UPM-Kymmene : Berenberg démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 21 EUR.
Avis d'analystes du jour : Schneider, Renault et Pernod en vedettes du jour
BM Pekao dégrade Maersk de "acheter" à "vendre" en abaissant fortement son objectif à 10 889 DKK. Citi relève Schaeffler à "acheter" et abaisse Ayvens à "conserver". Rolls-Royce voit son objectif relevé de 900 à 1275 GBX chez Morgan Stanley.
Publié le 29/08/2025 à 08:26