- Accor : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 79 à 85 EUR. Morgan Stanley initie à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 74 à 82,50 EUR.
- Arkema : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 62 EUR.
- Atos Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 66,40 à 65,90 EUR.
- Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 EUR.
- Deutsche Bank : Zacks dégrade à sousperformance de neutre avec un objectif de cours réduit de 37,50 USD à 30,50 USD.
- Elis : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 29 à 31,50 EUR.
- Galderma : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 182 à 190 CHF.
- L'Oréal : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 430 à 445 EUR. Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 450 à 460 EUR.
- Nexans : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 191 à 179 EUR.
- Renault : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 30,10 à 31,20 EUR.
- Sanofi : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 85 à 79 EUR. Citi reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 82 à 78 EUR.
- Schneider Electric : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 335 à 345 EUR. Morgan Stanley initie une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 315 à 320 EUR.
- Scor : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 35 à 38 EUR.
- Société Générale : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours relevé de 78,50 à 80 EUR. BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 90 à 96 EUR.
- Stellantis : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 8 à 5,50 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 8,40 à 6,80 EUR.
- Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 29,40 à 28,30 EUR.
- Wendel : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 161 à 165 EUR.
Avis d'analystes du jour : Schneider séduit, Stellantis moins
Les analystes ont revu leurs positions ce matin sur plusieurs valeurs de la cote. Parmi les mouvements notables : Morgan Stanley initie le suivi d'AB InBev à surpondérer, Schneider Electric obtient deux objectifs de cours relevés (JP Morgan et Morgan Stanley), tandis que Stellantis voit sa cible nettement abaissée par Oddo BHF et Oxcap Analytics.