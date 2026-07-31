Avis d'analystes du jour : Schneider séduit, Stellantis moins

Les analystes ont revu leurs positions ce matin sur plusieurs valeurs de la cote. Parmi les mouvements notables : Morgan Stanley initie le suivi d'AB InBev à surpondérer, Schneider Electric obtient deux objectifs de cours relevés (JP Morgan et Morgan Stanley), tandis que Stellantis voit sa cible nettement abaissée par Oddo BHF et Oxcap Analytics.