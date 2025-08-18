- Argan : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 91 à 80 EUR.
- Autostore Holdings : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 5 à 8 NOK.
- Boozt : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 85 SEK à 100 SEK.
- Clariant : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 10 à 9,50 CHF.
- Commerzbank : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 EUR.
- CTP : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 21 EUR.
- Equinor : Sparebank 1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 305 NOK à 270 NOK.
- Galderma Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 à 120 CHF.
- Hugo Boss : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 42 à 40 EUR.
- Höegh Autoliners : Arctic Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 NOK à 101,80 NOK.
- IMCD : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 162 à 138 EUR.
- Intertek : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé à 540 GBX.
- Klépierre : Kempen maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,50 à 34 EUR.
- Lanxess : Kempen passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 26 à 16,70 EUR.
- Pandora : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 1325 à 1150 DKK. Jyske Bank passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 1200 DKK à 1150 DKK.
- SGS : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 80 à 81 CHF.
- Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 à 67 EUR.
- Swissquote : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 430 à 490 CHF.
- Tecan Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 195 à 185 CHF.
- Tokmanni Group : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,20 EUR à 8,70 EUR. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 10,40 EUR à 12 EUR.
- Tulikivi Corporation : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 0,42 EUR.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 100 EUR.
- Veolia Environnement : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 36,36 à 37,30 EUR.
- Warehouses De Pauw : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 27 à 24 EUR.
- Wendel : Autonomous Research démarre le suivi à neutre en visant 93,70 EUR.
Avis d'analystes du jour : Société Générale dans les petits papiers de Citi, Galderma et Swissquote revalorisées
Parmi les recommandations notables du jour, des relèvements pour Autostore, Boozt, Intertek et Tokmanni. Lanxess est dégradé à vendre chez Kempen, tandis que Commerzbank est rétrogradée par Deutsche Bank. Pandora suscite des avis divergents avec deux recommandations acheteuses malgré un objectif abaissé.
Publié le 18/08/2025 à 08:35