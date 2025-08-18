  • Argan : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 91 à 80 EUR.
  • Autostore Holdings : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 5 à 8 NOK.
  • Boozt : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 85 SEK à 100 SEK.
  • Clariant : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 10 à 9,50 CHF.
  • Commerzbank : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 EUR.
  • CTP : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 21 EUR.
  • Equinor : Sparebank 1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 305 NOK à 270 NOK.
  • Galderma Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 à 120 CHF.
  • Hugo Boss : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 42 à 40 EUR.
  • Höegh Autoliners : Arctic Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 NOK à 101,80 NOK.
  • IMCD : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 162 à 138 EUR.
  • Intertek : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé à 540 GBX.
  • Klépierre : Kempen maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30,50 à 34 EUR.
  • Lanxess : Kempen passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 26 à 16,70 EUR.
  • Pandora : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 1325 à 1150 DKK. Jyske Bank passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 1200 DKK à 1150 DKK.
  • SGS : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 80 à 81 CHF.
  • Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 à 67 EUR.
  • Swissquote : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 430 à 490 CHF.
  • Tecan Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 195 à 185 CHF.
  • Tokmanni Group : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,20 EUR à 8,70 EUR. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 10,40 EUR à 12 EUR.
  • Tulikivi Corporation : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 0,42 EUR.
  • Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 100 EUR.
  • Veolia Environnement : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 36,36 à 37,30 EUR.
  • Warehouses De Pauw : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 27 à 24 EUR.
  • Wendel : Autonomous Research démarre le suivi à neutre en visant 93,70 EUR.