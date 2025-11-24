- 1&1 : New Street Research passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 22 à 13 EUR.
- Akzo Nobel : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 64 à 59 EUR.
- Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 70,80 à 82,10 EUR.
- Bridgepoint Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 340 à 360 GBX.
- Compagnie Financière Richemont : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 190 à 205 CHF.
- Crédit Agricole : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 18 à 19 EUR.
- Eiffage : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 140 EUR.
- EssilorLuxottica : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 345 à 365 EUR.
- Inditex : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 49 à 52 EUR.
- Inwido : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 205 SEK.
- KBC Groupe : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 122 à 126 EUR.
- MBB : Bankhaus Metzler démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 230 EUR.
- MTU Aero Engines : Bankhaus Metzler passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 400 à 406 EUR.
- Nemetschek : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 110 EUR.
- Ocado : RBC Capital maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 240 GBX à 155 GBX.
- Relx : Investec passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 4000 GBX.
- Saint-Gobain : DZ Bank reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 110 à 100 EUR.
- Sika : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 190 CHF à 180 CHF.
- Société Générale : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 68 à 69 EUR.
- Sodexo : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 63 à 51 EUR.
- Soitec : Citi maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 36 EUR à 20 EUR.
- Solaria Energia : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 14 à 18 EUR.
- Standard Chartered : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1718 GBX à 1848 GBX.
- Stellantis : Evercore ISI reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 9 à 10 EUR.
- Talanx : Oddo BHF passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 105 à 112 EUR.
- TeamViewer : Bankhaus Metzler reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 17 à 13 EUR.
- Teleste : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 4,10 EUR.
- Ubisoft Entertainment : Gilbert Dupont reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 7,10 à 7,70 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 9 EUR.
- Vicat : Citi reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 63 à 69 EUR.
- Vinci : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 140 à 136 EUR.
- Wacker Chemie : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 63 à 60 EUR.
Avis d'analystes du jour : Soitec et Ocado se font rectifier, EssilorLuxottica et Solaria Energia séduisent
Morgan Stanley apprécie les financières européennes et revalorise Amundi et Société Générale. Les analystes coupent leurs objectifs sur Soitec, Ocado et 1&1. Nouveaux suivis sur Inwido, MBB et Nemetschek.
Publié le 24/11/2025 à 08:50