  • 1&1 : New Street Research passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 22 à 13 EUR.
  • Akzo Nobel : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 64 à 59 EUR.
  • Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 70,80 à 82,10 EUR.
  • Bridgepoint Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 340 à 360 GBX.
  • Compagnie Financière Richemont : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 190 à 205 CHF.
  • Crédit Agricole : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 18 à 19 EUR.
  • Eiffage : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 140 EUR.
  • EssilorLuxottica : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 345 à 365 EUR.
  • Inditex : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 49 à 52 EUR.
  • Inwido : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 205 SEK.
  • KBC Groupe : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 122 à 126 EUR.
  • MBB : Bankhaus Metzler démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 230 EUR.
  • MTU Aero Engines : Bankhaus Metzler passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 400 à 406 EUR.
  • Nemetschek : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 110 EUR.
  • Ocado : RBC Capital maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 240 GBX à 155 GBX.
  • Relx : Investec passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 4000 GBX.
  • Saint-Gobain : DZ Bank reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 110 à 100 EUR.
  • Sika : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 190 CHF à 180 CHF.
  • Société Générale : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 68 à 69 EUR.
  • Sodexo : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 63 à 51 EUR.
  • Soitec : Citi maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 36 EUR à 20 EUR.
  • Solaria Energia : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 14 à 18 EUR.
  • Standard Chartered : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1718 GBX à 1848 GBX.
  • Stellantis : Evercore ISI reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 9 à 10 EUR.
  • Talanx : Oddo BHF passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 105 à 112 EUR.
  • TeamViewer : Bankhaus Metzler reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 17 à 13 EUR.
  • Teleste : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 4,10 EUR.
  • Ubisoft Entertainment : Gilbert Dupont reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 7,10 à 7,70 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 9 EUR.
  • Vicat : Citi reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 63 à 69 EUR.
  • Vinci : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 140 à 136 EUR.
  • Wacker Chemie : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 63 à 60 EUR.