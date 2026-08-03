Avis d'analystes du jour : Stellantis toujours sous pression, KBW revalorise les banques françaises

Vague de révisions ce lundi sur les valeurs européennes : UBS relève ses vues sur GTT et Siltronic, Intesa Sanpaolo passe Azimut à l'achat et ArcelorMittal voit ses objectifs remontés, tandis que les dégradations pleuvent sur Stellantis (UBS, de 9,50 à 5,80 euros), Philips, Ipsen, Klépierre et Unite Group.