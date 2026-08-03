- Amundi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 90 à 94,60 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Anchor Securities dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 EUR à 81 EUR.
- Arcelormittal : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 65 à 71 EUR. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 59 à 61 EUR.
- Argan : Jefferies dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 EUR à 79 EUR.
- Axa : DZ Bank AG Research dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 46 EUR à 47 EUR.
- Azimut Holding : Intesa Sanpaolo passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 36,30 EUR à 40,70 EUR.
- Bnp Paribas : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 114 à 119 EUR.
- Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 18,50 à 20,50 EUR.
- Edenred : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 EUR.
- Elis : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 27,40 à 29,40 EUR.
- Essilorluxottica : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 200 EUR.
- Eurofins Scientific : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 86 à 85 EUR.
- Euronext : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 175 à 190 EUR.
- Evolution : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 520 SEK à 750 SEK.
- FDJ United : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 24 à 23 EUR.
- GTT : UBS passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 210 à 230 EUR.
- Ipsen : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 135 EUR.
- JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 21,50 à 24,60 EUR.
- Klépierre : Jefferies dégrade sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 40 EUR.
- L'Oréal : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours réduit de 387 à 378 EUR.
- Philips : UBS dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 32,50 EUR à 24 EUR.
- Rentokil Initial : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 517 GBX à 498 GBX.
- Safran : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 360 à 370 EUR.
- Severn Trent : Jefferies dégrade sa recommandation d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 3 220 GBX.
- Siltronic : UBS passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 82 à 105 EUR.
- Société Générale : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 78 à 81 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 74 à 84 EUR.
- Stellantis : UBS dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 9,50 EUR à 5,80 EUR.
- Teleperformance : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 56 à 61 EUR.
- UCB : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 212 à 220 EUR.
- Unite Group : Citi dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 906 GBX à 579 GBX.
- Vicat : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 92 à 101 EUR.
- Vinci : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 139 à 143 EUR.
- Worldline : Mediobanca maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,37 à 13,50 EUR.
Avis d'analystes du jour : Stellantis toujours sous pression, KBW revalorise les banques françaises
Vague de révisions ce lundi sur les valeurs européennes : UBS relève ses vues sur GTT et Siltronic, Intesa Sanpaolo passe Azimut à l'achat et ArcelorMittal voit ses objectifs remontés, tandis que les dégradations pleuvent sur Stellantis (UBS, de 9,50 à 5,80 euros), Philips, Ipsen, Klépierre et Unite Group.