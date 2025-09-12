- ABB : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 45 CHF à 47 CHF.
- Abivax : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 71 à 101 USD.
- Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 12,50 EUR.
- Amrize : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 48 à 50 CHF.
- ArgenX : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 655 EUR.
- Avolta : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 à 52 CHF.
- Barry Callebaut : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 1000 CHF.
- Burberry Group : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1600 à 1500 GBX.
- D'Ieteren Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 196 à 185 EUR.
- Ekinops : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 5 EUR.
- Eutelsat Communications : Stifel démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 2,40 EUR.
- Holcim : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 69 à 72 CHF.
- Legrand : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 144 à 145 EUR. Stifel démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 130 EUR.
- Novartis : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 94 CHF.
- Prysmian : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 79 EUR à 91 EUR.
- Puma : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 24 EUR.
- Puuilo : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 15,80 EUR.
- Saint-Gobain : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 111 à 132 EUR.
- Sanlorenzo : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 49 à 41 EUR.
- Schneider Electric : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.
- SES : Stifel démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 5,70 EUR.
- SIG Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 17,50 CHF.
- Tecan Group : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 165,20 à 166,80 CHF.
- Technip Energies : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 50 EUR.
- Teleperformance : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 195 à 153 EUR.
- WH Smith : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1600 GBX à 700 GBX.
Avis d'analystes du jour : Stifel se lance sur Eutelsat et SES, Novartis, WH Smith et ArgenX sont dégradées
Changements notables sur ArgenX, Novartis et WH Smith, toutes dégradées d'achat à une position plus prudente. Fort relèvement d'objectif chez Abivax (+30 USD), Prysmian (+12 EUR) et Saint-Gobain (+21 EUR). Legrand fait l'objet d'un double suivi, avec des vues divergentes entre Deutsche Bank et Stifel.
Publié le 12/09/2025 à 08:28