  • ABB : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 45 CHF à 47 CHF.
  • Abivax : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 71 à 101 USD.
  • Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 12,50 EUR.
  • Amrize : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 48 à 50 CHF.
  • ArgenX : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 655 EUR.
  • Avolta : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 à 52 CHF.
  • Barry Callebaut : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 1000 CHF.
  • Burberry Group : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1600 à 1500 GBX.
  • D'Ieteren Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 196 à 185 EUR.
  • Ekinops : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 5 EUR.
  • Eutelsat Communications : Stifel démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 2,40 EUR.
  • Holcim : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 69 à 72 CHF.
  • Legrand : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 144 à 145 EUR. Stifel démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 130 EUR.
  • Novartis : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 94 CHF.
  • Prysmian : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 79 EUR à 91 EUR.
  • Puma : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 24 EUR.
  • Puuilo : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 15,80 EUR.
  • Saint-Gobain : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 111 à 132 EUR.
  • Sanlorenzo : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 49 à 41 EUR.
  • Schneider Electric : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.
  • SES : Stifel démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 5,70 EUR.
  • SIG Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 17,50 CHF.
  • Tecan Group : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 165,20 à 166,80 CHF.
  • Technip Energies : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 50 EUR.
  • Teleperformance : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 195 à 153 EUR.
  • WH Smith : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1600 GBX à 700 GBX.