Avis d'analystes du jour : Stifel se lance sur Exail, Morgan Stanley dégrade bioMérieux

Morgan Stanley redistribue les cartes : dégradation sèche sur BioMérieux, promotion de Demant et de Sonova. Sur le luxe, L'Oréal et Hermès ramassent, tandis que X-Fab profite d'une revalorisation conséquente.

Accor : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 59 à 60,50 EUR.

Amundi : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 82 à 92 EUR.

Apetit Oyj : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 12,50 EUR.

Beiersdorf : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.

Biomérieux : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 64 EUR.

Capgemini : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 165 EUR à 150 EUR.

Demant : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 210 à 290 DKK.

DKSH : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 77 CHF.

DWS Group : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 74 EUR.

Exail Technologies : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 140 EUR.

Fevertree : Peel Hunt passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 740 à 780 GBX.

Hermès International : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2100 à 1870 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1780 EUR à 1700 EUR.

Interparfums : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 34 EUR.

Kainos Group : Panmure Liberum passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 1040 GBX.

KBC Groupe : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 109,50 à 119 EUR.

L'Oréal : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 360 à 340 EUR.

Legrand : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 148 à 150 EUR.

Moncler : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 62 EUR.

Pierre & Vacances : Portzamparc d'achat fort à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,20 EUR à 2 EUR.

SMG Swiss Marketplace Group : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 35 CHF.

Sonova : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 172 à 205 CHF.

Standard Chartered : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1900 GBX à 2400 GBX.

Suss Microtec : DZ Bank AG Research passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 80 EUR.

TotalEnergies : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 90 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 91 à 85 USD.

Veolia Environnement : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 39 EUR.

X-Fab : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5 à 12,80 EUR.

Yara International : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 610 NOK à 470 NOK.