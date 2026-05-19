Avis d'analystes du jour : STMicro, BE Semi, Soitec… les brokers toujours avides de semiconducteurs

Au programme du jour, des semiconducteurs avec Morgan Stanley et Mizuho, des objectifs sabrés sur Adecco et de nouveaux suivis sur Medicover et Volvo Car.

Adecco Group : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 21 CHF à 13 CHF. Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 17 CHF.

Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.

AMS-Osram : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 11,80 à 23,60 CHF.

Amundi : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 à 86 EUR.

Barratt Redrow : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 482 GBX à 260 GBX.

BE Semiconductor Industries : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 200 à 300 EUR.

Bellway : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 3 390 GBX à 2 020 GBX.

BNP Paribas : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 EUR.

British American Tobacco : Hedgeye Risk Management passe de watch list à long.

Cadeler : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 65 NOK à 70 NOK.

Ferrari : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 434 à 365 EUR.

FLSmidth : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 450 DKK à 550 DKK.

Geberit : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 575 à 520 CHF.

Gerresheimer : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 34,10 EUR à 26,80 EUR.

Intrum : UBS passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 54 SEK à 28 SEK.

Knorr-Bremse : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 116 à 123 EUR.

LVMH : Avior Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 629,65 à 601,08 EUR.

Medicover : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 270 SEK.

Pluxee : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 11,90 EUR.

Publicis : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.

Soitec : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70 à 200 EUR.

Sonova Holding : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 163 à 189 CHF.

STMicroelectronics : Mizuho Securities reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 56 à 68 USD.

Technip Energies : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 47 à 49 EUR.

TotalEnergies : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 80 EUR.

Volvo Car : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 25 SEK.

Vinci : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 154 à 155 EUR.

Worldline : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 0,23 EUR à 0,24 EUR.