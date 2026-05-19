  • Adecco Group : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 21 CHF à 13 CHF. Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 17 CHF.
  • Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.
  • AMS-Osram : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 11,80 à 23,60 CHF.
  • Amundi : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 à 86 EUR.
  • Barratt Redrow : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 482 GBX à 260 GBX.
  • BE Semiconductor Industries : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 200 à 300 EUR.
  • Bellway : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 3 390 GBX à 2 020 GBX.
  • BNP Paribas : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 EUR.
  • British American Tobacco : Hedgeye Risk Management passe de watch list à long.
  • Cadeler : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 65 NOK à 70 NOK.
  • Ferrari : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 434 à 365 EUR.
  • FLSmidth : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 450 DKK à 550 DKK.
  • Geberit : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 575 à 520 CHF.
  • Gerresheimer : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 34,10 EUR à 26,80 EUR.
  • Intrum : UBS passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 54 SEK à 28 SEK.
  • Knorr-Bremse : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 116 à 123 EUR.
  • LVMH : Avior Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 629,65 à 601,08 EUR.
  • Medicover : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 270 SEK.
  • Pluxee : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 11,90 EUR.
  • Publicis : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.
  • Soitec : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70 à 200 EUR.
  • Sonova Holding : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 163 à 189 CHF.
  • STMicroelectronics : Mizuho Securities reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 56 à 68 USD.
  • Technip Energies : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 47 à 49 EUR.
  • TotalEnergies : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 80 EUR.
  • Volvo Car : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 25 SEK.
  • Vinci : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 154 à 155 EUR.
  • Worldline : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 0,23 EUR à 0,24 EUR.