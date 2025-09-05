  • Abivax : Portzamparc dégrade à conserver depuis achat fort et relève l'objectif de cours de 16,30 EUR à 63 EUR.
  • Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 57,20 à 52,40 EUR.
  • Adecco Group : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler et réduit l'objectif de cours de 31,60 à 30,50 CHF.
  • Admiral Group : Peel Hunt passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 2270 GBX à 2350 GBX.
  • Air France-KLM : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 15 à 20 EUR.
  • ASM International : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 440 à 455 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 550 à 500 EUR.
  • BioArctic : Nordea Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 220 SEK.
  • Barry Callebaut : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 950 à 1100 CHF.
  • Biomérieux : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 124 à 125 EUR.
  • Danone : Rothschild & Co Redburn reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 65 à 66 EUR.
  • DKSH Holding : BNP Paribas Exane passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 74 CHF à 55 CHF.
  • Eiffage : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 153 à 167 EUR.
  • Enento Group : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 17 EUR.
  • Forvia (Ex-Faurecia) : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 6,60 EUR à 13 EUR.
  • Geberit : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 440 à 495 CHF.
  • Generali : Mediobanca passe de restreint à surperformance avec un objectif de cours de 37 EUR.
  • Hermès International : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2880 à 2800 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2600 à 2550 EUR.
  • HSBC Holdings : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 880 GBX à 1100 GBX.
  • Kingspan Group : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 65 à 70 EUR.
  • Kering : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 180 EUR.
  • Legrand : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 126 à 150 EUR.
  • Linedata Services : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 75,60 à 69 EUR.
  • LVMH : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 510 à 515 EUR.
  • Moncler : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 53 à 52 EUR.
  • Ninety One : SBG Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 221 GBX.
  • Northumbrian Water : BNP Paribas Exane passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 570 GBX à 520 GBX.
  • QPR Software : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours réduit de 0,70 EUR à 0,58 EUR.
  • Saint-Gobain : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.
  • Sanofi : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 118 à 110 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 100 à 94 EUR.
  • SGS : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 88,50 CHF à 98 CHF.
  • Siemens Energy : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 108 à 110 EUR.
  • STMicroelectronics : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 22 à 26 EUR.
  • Temenos Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 59 à 56 CHF.
  • Voltalia : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 9 EUR à 7 EUR.