Une (pas trop) mauvaise nouvelle est une (plutôt) bonne nouvelle

Le marché tient quasiment pour acquise une première baisse de taux de la Fed en 2025 dans moins de deux semaines. Ça alimente le retour du courant acheteur, d'autant que Broadcom, l'une des stars de la tech et de l'IA, a dégainé une publication rassurante hier soir.