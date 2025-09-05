- Abivax : Portzamparc dégrade à conserver depuis achat fort et relève l'objectif de cours de 16,30 EUR à 63 EUR.
- Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 57,20 à 52,40 EUR.
- Adecco Group : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler et réduit l'objectif de cours de 31,60 à 30,50 CHF.
- Admiral Group : Peel Hunt passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 2270 GBX à 2350 GBX.
- Air France-KLM : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 15 à 20 EUR.
- ASM International : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 440 à 455 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 550 à 500 EUR.
- BioArctic : Nordea Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 220 SEK.
- Barry Callebaut : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 950 à 1100 CHF.
- Biomérieux : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 124 à 125 EUR.
- Danone : Rothschild & Co Redburn reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 65 à 66 EUR.
- DKSH Holding : BNP Paribas Exane passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 74 CHF à 55 CHF.
- Eiffage : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 153 à 167 EUR.
- Enento Group : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 17 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 6,60 EUR à 13 EUR.
- Geberit : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 440 à 495 CHF.
- Generali : Mediobanca passe de restreint à surperformance avec un objectif de cours de 37 EUR.
- Hermès International : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2880 à 2800 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2600 à 2550 EUR.
- HSBC Holdings : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 880 GBX à 1100 GBX.
- Kingspan Group : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 65 à 70 EUR.
- Kering : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 180 EUR.
- Legrand : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 126 à 150 EUR.
- Linedata Services : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 75,60 à 69 EUR.
- LVMH : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 510 à 515 EUR.
- Moncler : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 53 à 52 EUR.
- Ninety One : SBG Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 221 GBX.
- Northumbrian Water : BNP Paribas Exane passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 570 GBX à 520 GBX.
- QPR Software : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours réduit de 0,70 EUR à 0,58 EUR.
- Saint-Gobain : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.
- Sanofi : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 118 à 110 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 100 à 94 EUR.
- SGS : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 88,50 CHF à 98 CHF.
- Siemens Energy : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 108 à 110 EUR.
- STMicroelectronics : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 22 à 26 EUR.
- Temenos Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 59 à 56 CHF.
- Voltalia : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 9 EUR à 7 EUR.
Avis d'analystes du jour : STMicro, HSBC et SGS dans les petits papiers des analystes, objectifs en baisse sur Sanofi
BNP Exane relève fortement sa vision sur HSBC Holdings, passant à surperformance avec un objectif à 1100 GBX. Forvia, STMicroelectronics et Generali reçoivent des avis plus positifs, tandis que DKSH et BioArctic sont nettement dégradées.
Publié le 05/09/2025 à 08:53