L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ; - produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ; - produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ; - produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy. La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies. A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).