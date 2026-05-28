  • Atlas Copco : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 190 SEK.
  • ABN Amro Bank : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à accumuler avec un objectif de cours relevé de 27,40 EUR à 38,40 EUR.
  • Airbus : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 230 à 227 EUR.
  • Anheuser-Busch Inbev : Argus Research Company maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 87 à 94 USD.
  • BAE Systems : Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2300 GBX à 2600 GBX.
  • Boliden : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 540 SEK à 650 SEK.
  • EDP - Energias De Portugal : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 5,10 EUR.
  • Elior Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,95 EUR à 2 EUR.
  • Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 61 à 63 EUR.
  • F-Secure : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1,80 EUR à 2,30 EUR.
  • Greatland Gold : UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 16,50 AUD.
  • Grenergy Renovables : UBS passe à acheter depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 130 EUR à 145 EUR.
  • Hafnia : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 87 NOK à 79 NOK. 
  • Heineken : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 93 à 76 EUR.
  • Huber+Suhner : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 150 à 245 CHF.
  • Infineon Technologies : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 63 à 91 EUR.
  • L'Oréal : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 374 à 435 EUR.
  • Nokia : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 8,90 EUR.
  • Sonova Holding : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 210 à 220 CHF.
  • STMicroelectronics : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 52 à 74 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46 à 74 EUR.
  • Swiss Life Holding : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 795 à 790 CHF.
  • Wärtsilä : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 40 EUR.
  • X-Fab Silicon Foundries : KBC Securities passe de conserver à alléger avec un objectif de cours relevé de 6 à 8 EUR.