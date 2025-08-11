L'Ukraine et l'inflation reviennent au centre du jeu

L'agenda politique et géopolitique va façonner la semaine boursière. Il a d'ailleurs déjà commencé à le faire en dopant le bitcoin et en enfonçant le pétrole. Mais les données macroéconomiques ne sont jamais loin, surtout lorsqu'il s'agit de surveiller l'inflation américaine comme le lait sur le feu.