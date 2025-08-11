  • Asmodee : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 135 SEK à 145 SEK.
  • Admiral Group : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2612 GBX à 3300 GBX.
  • Aurubis : Landesbank Baden-Württemberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 95 EUR.
  • Beiersdorf : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 140 à 125 EUR.
  • BMW : Baptista Research dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 84,20 EUR à 95,50 EUR.
  • Corbion : Kempen améliore sa recommandation de vendre à neutre avec un objectif de cours de 16 EUR.
  • Danone : Jefferies reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 61 à 62 EUR.
  • Demant : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 235 DKK à 315 DKK.
  • DSV : Baptista Research relève de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 1405,60 DKK à 1632,30 DKK.
  • Elementis : JP Morgan dégrade sa recommandation de surpondérer à neutre avec un objectif de cours de 186 GBX.
  • Eutelsat Communications : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 4,70 à 5,40 EUR.
  • Just Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 GBX à 219,20 GBX.
  • KBC Groupe : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 105 à 117 EUR.
  • L'Oréal : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 369 à 371 EUR.
  • Metlen Energy & Metals : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 66 EUR.
  • OC Oerlikon Corporation : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 4,30 à 4 CHF.
  • Recordati : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 EUR à 61,50 EUR.
  • Rheinmetall : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1850 à 1950 EUR.
  • Safran : Baptista Research relève de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 233,60 à 315,10 EUR.
  • Sandvik : Nordea Bank dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours de 210 SEK.
  • Schneider Electric : Baptista Research dégrade de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 252,50 EUR à 247,50 EUR.
  • Shell : Baptista Research dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 77,20 USD à 79,20 USD.
  • Sydbank : DNB Carnegie démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 564 DKK.
  • Symrise : Baader Helvea relève son conseil d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 116 à 100 EUR.
  • Technip Energies : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 31 à 50 EUR. Fearnley Securities dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours relevé de 35 à 44 EUR.
  • Temenos Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 65 à 74 CHF.
  • UCB : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.