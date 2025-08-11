- Asmodee : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 135 SEK à 145 SEK.
- Admiral Group : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2612 GBX à 3300 GBX.
- Aurubis : Landesbank Baden-Württemberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 95 EUR.
- Beiersdorf : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 140 à 125 EUR.
- BMW : Baptista Research dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 84,20 EUR à 95,50 EUR.
- Corbion : Kempen améliore sa recommandation de vendre à neutre avec un objectif de cours de 16 EUR.
- Danone : Jefferies reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 61 à 62 EUR.
- Demant : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 235 DKK à 315 DKK.
- DSV : Baptista Research relève de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 1405,60 DKK à 1632,30 DKK.
- Elementis : JP Morgan dégrade sa recommandation de surpondérer à neutre avec un objectif de cours de 186 GBX.
- Eutelsat Communications : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 4,70 à 5,40 EUR.
- Just Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 170 GBX à 219,20 GBX.
- KBC Groupe : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 105 à 117 EUR.
- L'Oréal : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 369 à 371 EUR.
- Metlen Energy & Metals : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 66 EUR.
- OC Oerlikon Corporation : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 4,30 à 4 CHF.
- Recordati : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 EUR à 61,50 EUR.
- Rheinmetall : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1850 à 1950 EUR.
- Safran : Baptista Research relève de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 233,60 à 315,10 EUR.
- Sandvik : Nordea Bank dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours de 210 SEK.
- Schneider Electric : Baptista Research dégrade de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 252,50 EUR à 247,50 EUR.
- Shell : Baptista Research dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 77,20 USD à 79,20 USD.
- Sydbank : DNB Carnegie démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 564 DKK.
- Symrise : Baader Helvea relève son conseil d'accumuler à acheter avec un objectif de cours réduit de 116 à 100 EUR.
- Technip Energies : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 31 à 50 EUR. Fearnley Securities dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours relevé de 35 à 44 EUR.
- Temenos Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 65 à 74 CHF.
- UCB : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.
Avis d'analystes du jour : Technip Energies fait débat, Schneider subit une dégradation, objectif 1950 EUR sur Rheinmetall
Parmi les recomandations de brokers, Rheinmetall, Demant et Recordati bénéficient de relèvements à l'achat, tout comme Asmodee Group et Sydbank. BMW, Sandvik et Schneider Electric subissent des dégradations, tandis que KBC, Safran et UCB voient leurs objectifs relevés.
Publié le 11/08/2025 à 08:38