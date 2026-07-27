  • Adocia : Maxim Group maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 16 à 12 EUR.
  • Amplifon : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours de 16,70 EUR.
  • BNP Paribas : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 115 à 120 EUR.
  • Carrefour : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 12 à 12,50 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.
  • Dassault Aviation : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 EUR.
  • Delivery Hero : Jefferies dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 42,50 EUR à 41,50 EUR.
  • Edenred : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.
  • Gecina : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 118 à 109 EUR.
  • Givaudan : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 4000 à 4100 CHF. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 3300 à 3650 CHF.
  • Havas : JP Morgan passe de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours de 22 EUR.
  • Inditex : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 56 EUR à 62,50 EUR.
  • Interroll : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2100 CHF à 1950 CHF.
  • Lindt : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 81 660 à 83 580 CHF.
  • Lisi : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 68 à 72 EUR.
  • Lonza Group : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 650 à 655 CHF.
  • Robertet : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 1130 à 1100 EUR.
  • Sartorius Stedim Biotech : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 220 à 210 EUR.
  • SGS : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 106 à 111 CHF. Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 87 CHF.
  • Sodexo : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 55 à 59 EUR.
  • Soitec : UBS maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 85 à 94 EUR.
  • Stellantis : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,70 à 5 EUR.
  • Temenos Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 77 à 68 CHF.
  • TF1 : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 10,20 à 9,56 EUR.
  • Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 255 à 270 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 275 à 280 EUR. Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 283 à 296 EUR.
  • Totalenergies : Grupo Santander maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.
  • Var Energi : William O'Neil & Co reprend la couverture avec une recommandation à acheter.