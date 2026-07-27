- Adocia : Maxim Group maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 16 à 12 EUR.
- Amplifon : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours de 16,70 EUR.
- BNP Paribas : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 115 à 120 EUR.
- Carrefour : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 12 à 12,50 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.
- Dassault Aviation : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 410 à 420 EUR.
- Delivery Hero : Jefferies dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 42,50 EUR à 41,50 EUR.
- Edenred : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.
- Gecina : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 118 à 109 EUR.
- Givaudan : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 4000 à 4100 CHF. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 3300 à 3650 CHF.
- Havas : JP Morgan passe de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours de 22 EUR.
- Inditex : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 56 EUR à 62,50 EUR.
- Interroll : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2100 CHF à 1950 CHF.
- Lindt : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 81 660 à 83 580 CHF.
- Lisi : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 68 à 72 EUR.
- Lonza Group : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 650 à 655 CHF.
- Robertet : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 1130 à 1100 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 220 à 210 EUR.
- SGS : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 106 à 111 CHF. Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 87 CHF.
- Sodexo : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 55 à 59 EUR.
- Soitec : UBS maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 85 à 94 EUR.
- Stellantis : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,70 à 5 EUR.
- Temenos Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 77 à 68 CHF.
- TF1 : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 10,20 à 9,56 EUR.
- Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 255 à 270 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 275 à 280 EUR. Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 283 à 296 EUR.
- Totalenergies : Grupo Santander maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.
- Var Energi : William O'Neil & Co reprend la couverture avec une recommandation à acheter.
Avis d'analystes du jour : Thales brille, Amplifon et Interroll séduisent
Thales domine la séance avec trois avis favorables, dont le passage de Deutsche Bank à "acheter" (296 EUR), pendant que Dassault Aviation, Inditex et Amplifon profitent de révisions haussières. A l'inverse, Delivery Hero et Havas sont dégradés. Tour d'horizon des recommandations du jour.