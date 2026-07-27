Avis d'analystes du jour : Thales brille, Amplifon et Interroll séduisent

Thales domine la séance avec trois avis favorables, dont le passage de Deutsche Bank à "acheter" (296 EUR), pendant que Dassault Aviation, Inditex et Amplifon profitent de révisions haussières. A l'inverse, Delivery Hero et Havas sont dégradés. Tour d'horizon des recommandations du jour.