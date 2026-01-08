- Abivax : BTIG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 120 à 150 USD.
- Adecco Group : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 24 CHF à 20 CHF.
- Adyen : Wolfe Research passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 1 800 EUR.
- Air Liquide : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 199 à 190 EUR.
- Antofagasta : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 2400 à 2800 GBX.
- Argan : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 82 EUR à 80 EUR.
- Argenx : Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 950 à 1030 USD.
- BNP Paribas : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 77,40 EUR à 103 EUR.
- Boliden : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 480 à 530 SEK.
- Carmila : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 22 à 18,50 EUR.
- Catena : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 405 SEK à 440 SEK.
- Covivio : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 à 58 EUR.
- CTP : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 20,30 EUR à 21 EUR.
- Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 310 à 330 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 305 à 330 EUR.
- Ericsson : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 105 SEK à 97 SEK.
- Engie : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 21 à 26 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,10 à 12 EUR.
- Galp Energia : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 15 à 12,20 EUR.
- Gecina : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 120 à 110 EUR.
- Hays : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 61 à 44 GBX.
- Hermès International : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2264 à 2200 EUR.
- Intertek Group : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 6000 GBX à 5000 GBX.
- Ipsen : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 125 EUR.
- Logitech International : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 à 94 CHF.
- Montea : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 à 85 EUR.
- National Bank Of Greece : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,40 EUR à 15,30 EUR.
- OPMobility : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 11,10 à 13,50 EUR.
- Rockwool : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 212 DKK à 240 DKK.
- Randstad : Jefferies passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 45 à 26 EUR.
- Renault : Oxcap Analytics démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 34 EUR.
- Repsol : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13 à 19 EUR.
- Rexel : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28 à 32 EUR.
- Safestore Holdings : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 682 GBX à 875 GBX.
- Saint-Gobain : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 92 à 78 EUR.
- Sika : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 180 à 190 CHF.
- Solvay : Bernstein passe de surperformance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 29 EUR à 27 EUR.
- Stellantis : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 12 EUR.
- Technogym : Barclays initie la couverture avec une recommandation de pondération de marché et un objectif de cours de 13 EUR.
- TotalEnergies : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 58 à 66 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 62 EUR à 61 EUR.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 110 EUR.
- Volvo : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 267 SEK à 333 SEK.
- Valeo : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 12,20 à 13,50 EUR.
- Warehouses De Pauw : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.
Avis d'analystes du jour : TotalEnergies, Dassault Aviation, BNP Paribas et Adyen font l'actu
Parmi les principales indications du jour, UBS revient sur BNP Paribas et dégrade Ipsen et Saint-Gobain. Oxcap préfère Stellantis à Renault. Dassault Aviation est revalorisé par Bernstein et Deutsche Bank.
Publié le 08/01/2026 à 08:42