- Avolta : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 63 CHF à 48 CHF.
- Barry Callebaut : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1487 CHF à 1268 CHF.
- BNP Paribas : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 107 EUR à 111 EUR.
- Bureau Veritas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 38,50 EUR à 35,50 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 33 EUR.
- Bytes Technology Group : BNP Paribas démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 256 GBX.
- Computacenter : BNP Paribas démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 4500 GBX.
- Danone : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18,80 USD à 18,10 USD.
- Dassault Systèmes : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 17,60 EUR à 19,60 EUR.
- Deutsche Börse : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 255 à 300 EUR.
- Emeis : TP ICAP Midcap démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 17 EUR.
- Engie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 26 EUR à 30 EUR.
- Exosens : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 69 EUR à 72 EUR.
- Experian : Hedgeye Risk Management passe de liste de surveillance à vendre à découvert.
- FDJ United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 29,50 EUR à 26 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 13 EUR à 12 EUR.
- Glencore : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 570 GBX à 610 GBX.
- Hammerson : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 350 GBX à 400 GBX.
- ING Groep : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 28 EUR.
- Safran : Oxcap Analytics passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 350 EUR à 300 EUR.
- Saint-Gobain : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 95 EUR.
- Sanofi : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 110 EUR à 107 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 95 EUR.
- Shell : Gerdes Energy Research LLC passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 108 USD à 109 USD. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2971 GBX à 3589 GBX.
- Siemens : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 240 EUR à 300 EUR.
- Sodexo : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 45 EUR à 40 EUR.
- SSP Group : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 245 GBX à 180 GBX.
- Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 EUR à 6,50 EUR.
- Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32,20 EUR à 32,60 EUR.
- Teleperformance : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 112 EUR à 53 EUR.
- Totalenergies : Morgan Stanley maintient surpondérer et relève l'objectif de cours de 67,80 EUR à 88,30 EUR.
- Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours réduit de 148 EUR à 145 EUR.
Avis d'analystes du jour : TotalEnergies, Saint-Gobain et Emeis en vedettes
Parmi les recommandations du jour, du neuf sur TotalEnergies, Saint-Gobain, Teleperformance et Emeis en France, tandis que Barry Callebaut, ING et Siemens font aussi l'actualité.
Publié le 28/04/2026 à 08:42