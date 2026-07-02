Avis d'analystes du jour : UBS et RBC au chevet des valeurs du luxe

Les deux brokers ont passé en revue plusieurs entreprises du luxe : Kering, LVMH, Hermès, EssilorLuxottica… Côté small&midcaps, Lisi, LDC et LNA Santé sont à l'honneur.

Accor : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 63,40 EUR à 59,40 EUR.

Abivax : Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 155 USD. Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115 EUR à 175 EUR.

Belimo Holding : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 985 à 1 080 CHF.

Carrefour : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,20 EUR à 19 EUR.

Compagnie Financière Richemont : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 186 à 213 CHF.

EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 300 à 230 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 312 EUR à 278 EUR.

Hermès International : UBS reste à conserver et relève l'objectif de cours de 1 765 à 1 795 EUR. RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2 100 à 1 900 EUR.

Julius Bär : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 62 à 66 CHF.

Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 271 à 276 EUR.

LDC : TP ICAP Midcap maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 131 à 141 EUR.

Lisi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 71 EUR à 76 EUR.

LNA Santé : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 EUR à 36 EUR.

Lvmh : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 640 à 650 EUR.

Nexans : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 172 à 184 EUR.

Relx : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de sousperformance et un objectif de cours de 2 100 GBX.

Renault : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 EUR à 28 EUR.

Saint-Gobain : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 105 à 108 EUR.

Sika : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 150 à 185 CHF.

Springer Nature : BNP Paribas initie la couverture avec une note neutre et un objectif de cours de 20 EUR.

Swatch Group : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 180 à 190 CHF. UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 95 à 92 CHF.

TGS Asa : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 175 NOK à 135 NOK.

TotalEnergies : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 91 EUR à 89 EUR.

UBS Group : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 35 à 39 CHF.

Vicat : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 92 EUR.

Wolters Kluwer : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de sousperformance et un objectif de cours de 50 EUR.