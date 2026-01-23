- Argan : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 75 à 71 EUR.
- ASM International : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 705 EUR à 795 EUR.
- Aumovio : Jefferies passe de sous-performance à conserver avec un objectif de cours relevé de 36,20 EUR à 43,20 EUR.
- BE Semiconductor : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 184 à 200 EUR.
- Carl Zeiss Meditec : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 32 EUR.
- Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 16 EUR à 15 EUR.
- Castellum : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 109 SEK à 138 SEK.
- Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54,30 EUR à 60,60 EUR.
- D'Ieteren Group : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 212 à 248 EUR.
- Danone : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 85 à 83 EUR.
- Edenred : UBS passe de acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 42 à 19 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,20 EUR à 16,35 EUR.
- Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95,40 EUR à 100,50 EUR.
- Holcim : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 CHF.
- Haleon : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 380 GBX à 420 GBX.
- Investor AB : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 388 SEK à 372 SEK.
- Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 14,60 EUR à 17,40 EUR.
- Ipsos : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36,50 à 36,70 EUR.
- Lindt : Barclays passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 135 000 CHF à 105 000 CHF.
- Nordea Bank : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 15 à 17,50 EUR.
- Nestle : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 CHF.
- Pennon Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 570 à 590 GBX. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 620 GBX à 680 GBX.
- Pluxee : UBS passe de neutre à vendre en visant 10 EUR.
- Schaeffler : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 6,50 EUR à 12,60 EUR.
- SES S.A. : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 6,50 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 10 EUR à 9,50 EUR.
- Severn Trent : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2610 GBX à 3220 GBX. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 3350 GBX.
- Siemens Energy : UBS passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 38 à 175 EUR.
- Taylor Wimpey : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 105 GBX à 90 GBX.
- United Utilities : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1475 GBX à 1450 GBX.
- Ubisoft Entertainment : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 9,37 EUR à 4,11 EUR.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 131 à 141 EUR.
- Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11,35 à 10,60 EUR.
- Worldline : Morgan Stanley reprend le suivi à souspondérer en visant 1,35 EUR.
23/01/2026