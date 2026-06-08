Avis d'analystes du jour : UBS relève Rémy Cointreau, Goldman Sachs passe en revue la chimie

Goldman Sachs est particulièrement actif ce matin, avec pas moins de six révisions en Europe : l'Américain se montre sévère sur les chimistes (Arkema, Evonik, DSM-Firmenich) mais se retourne à l'achat sur Givaudan. Oddo BHF arbitre dans la gestion d'actifs alternative.

Ahold Delhaize : Morgan Stanley reprend la couverture avec une recommandation de souspondérer et un objectif de cours de 32,50 EUR.

Alleima : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 110 SEK.

Antin Infrastructure Partners : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 14,60 EUR à 10 EUR.

Argan : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 84 à 76 EUR.

Arkema : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 67 à 63 EUR.

BNP Paribas : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 111 EUR à 113 EUR.

Bouygues : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 62 à 73 EUR.

Burckhardt Compression : Bank Vontobel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 820 à 680 CHF.

Carlsberg : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 940 DKK.

Clariant : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,50 CHF à 8,50 CHF.

CTS Eventim : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 84 à 54 EUR.

DSM-Firmenich : Goldman Sachs passe de neutre à vendre et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 65 EUR.

EQT : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 350 SEK à 355 SEK.

Eurazeo : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 75 à 60 EUR.

Evonik Industries : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

Frontline : Baptista Research passe d'acheter à surperformance avec un objectif de cours réduit de 42,60 USD à 41,60 USD.

Givaudan : Goldman Sachs passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 2900 à 3500 CHF.

M6 Métropole Télévision : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 15 à 18 EUR.

National Grid : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1370 GBX à 1250 GBX.

Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21 à 21,80 EUR.

Partners Group Holding : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 930 à 840 CHF. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1290 CHF à 920 CHF.

Porsche AG : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 40 à 60 EUR.

Rémy Cointreau : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 35 à 44 EUR.

Safran : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 342 EUR à 305 EUR.

Symrise : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 79 EUR.

Tikehau Capital : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,50 à 19,70 EUR.

Voestalpine : UBS reprend le suivi à neutre avec un objectif de cours relevé de 43 à 50 EUR.