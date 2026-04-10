- ABB : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54 à 69 CHF.
- Accor : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 61 à 60 EUR. Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 53 EUR.
- Airbus : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 215 à 210 EUR.
- Arcelormittal : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 39 EUR à 43 EUR.
- Ayvens : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 14,50 EUR à 13,40 EUR.
- Bachem Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 CHF.
- Euronext : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 125 à 142 EUR.
- Gjensidige Forsikring : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 298 NOK à 294 NOK.
- Holcim : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 77 à 82 CHF. BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 71,50 CHF à 74 CHF.
- Hexpol : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 87 SEK à 82 SEK.
- Instalco : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 33 SEK à 38 SEK. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 SEK à 38 SEK.
- National Bank Of Greece : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,65 à 18,45 EUR.
- Safran : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 340 EUR à 335 EUR.
- Saint-Gobain : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 89 EUR.
- SoftwareOne : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 11 à 8,70 CHF.
- STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 33,50 EUR.
- Synsam : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 70 SEK.
- Thales : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 380 à 390 EUR.
- Theon International : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 40 EUR à 45 EUR.
- Traton : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 27,40 EUR.
- Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,70 EUR.
- Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 0,31 à 0,22 EUR.
Avis d'analystes du jour : UBS revalorise Thales et Theon, Accor se fait raboter
Holcim et National Bank of Greece reçoivent des relèvements de recommandation à l'achat, avec hausses marquées d'objectifs, tandis qu'Instalco est doublement relevé. Plusieurs valeurs subissent des abaissements d'objectifs (Airbus, Safran, Saint-Gobain, Vivendi, Worldline).
Publié le 10/04/2026 à 08:22