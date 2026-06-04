Avis d'analystes du jour : UBS revient sur STMicro, des avis positifs sur Rockwool, Oeneo et Clas Ohlson

STMicroelectronics tire son épingle du jeu avec une reprise d'UBS à l'achat et un objectif doublé à 80 EUR, tandis que Puma et Wärtsilä profitent également d'un regain de confiance. A l'inverse, PSP Swiss Property subit une dégradation à vendre chez Kempen, et Goldman Sachs reste prudent sur Alstom, dont la cible recule à 16,50 EUR.

Abivax : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 63 à 70 EUR. Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 142 à 115 EUR.

Ahold Delhaize : R5 Capital reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 40 à 36 EUR.

Alstom : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 18,50 à 16,50 EUR.

Barry Callebaut : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 1280 CHF à 1210 CHF.

Clas Ohlson : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 425 SEK.

DOF Group : Fearnley Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 151 NOK à 152 NOK.

Nanobiotix : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 46 USD.

Oeneo : Oddo BHF démarre à surperformance avec un objectif de cours de 11,50 EUR.

OPMobility : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 10 à 14,60 EUR.

Porsche : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 37 à 42 EUR.

PSP Swiss Property : Kempen passe de neutre à vendre et réduit l'objectif de cours de 165 CHF à 135 CHF.

Puma : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 27,50 EUR à 35 EUR.

Rockwool : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 230 DKK.

Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 7,10 EUR.

Stmicroelectronics : UBS passe reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 49 EUR à 80 EUR.

Swiss Prime Site : Kempen maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 135 à 125 CHF.

Veolia Environnement : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 39,40 EUR à 40,50 EUR.

Wärtsilä : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 26,30 EUR à 34 EUR.