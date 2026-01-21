- Air France-KLM : RBC reprend le suivi à performance sectorielle avec un objectif de cours de 11,50 EUR.
- Aixtron : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 13,50 EUR à 25,20 EUR.
- Also Holding : Research Partners AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 300 à 280 CHF.
- Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,20 à 34,10 EUR.
- Anora Group : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 3,50 EUR à 3,80 EUR.
- ASM International : UBS reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 685 EUR à 815 EUR.
- ASML Holding : Aletheia Capital Limited maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1250 à 1600 EUR.
- Bankinter : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 14,70 EUR à 15,15 EUR.
- Belimo Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 880 à 925 CHF.
- D'Ieteren Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 185 à 215 EUR.
- Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 21 EUR.
- Engie : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif relevé de 17,50 à 24,50 EUR.
- Euronext : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 139 à 136 EUR.
- Genmab : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1985 DKK à 2235 DKK.
- Haleon : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 400 GBX à 430 GBX.
- Inficon Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115 à 130 CHF.
- Nexans : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours de 137 EUR.
- Novartis : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 95 à 104 CHF.
- Pandora : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 550 à 430 DKK.
- Partners Group Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1150 à 1130 CHF.
- Polypeptide Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 32 à 38 CHF.
- Scor : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 29 EUR.
- Swiss Re : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 133 à 121 CHF.
- Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 35 à 32,20 EUR.
- TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 81 à 83 USD.
- UCB : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 257 à 310 EUR.
- Virbac : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 410 à 420 EUR.
Avis d'analystes du jour : UCB et d'Ieteren entourées, Scor et Engie dégradées, ASML et ASMi chouchoutées
Les bureaux d'études restent avides des actions du Benelux, ASML et ASMi en tête. En Suisse, Polypeptide et Belimo sont revalorisées. Engie, Scor, Swiss Re et Anora font les frais de dégradations.
Publié le 21/01/2026 à 08:53