Foire d'empoigne à Davos

Un an et un jour après l'investiture de Donald Trump pour son second mandat, le monde est dans une situation de tension inédite depuis plusieurs décennies. La profonde dégradation de la relation UE/USA déstabilise les marchés, qui regardent désormais aussi d'un oeil inquiet l'actualité politique et monétaire au Japon. A la tribune de Davos aujourd'hui, le président américain pourrait adopter une position historique. De compromis ou de rupture, telle est la question.