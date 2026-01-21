  • Air France-KLM : RBC reprend le suivi à performance sectorielle avec un objectif de cours de 11,50 EUR.
  • Aixtron : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 13,50 EUR à 25,20 EUR.
  • Also Holding : Research Partners AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 300 à 280 CHF.
  • Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,20 à 34,10 EUR.
  • Anora Group : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 3,50 EUR à 3,80 EUR.
  • ASM International : UBS reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 685 EUR à 815 EUR.
  • ASML Holding : Aletheia Capital Limited maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1250 à 1600 EUR.
  • Bankinter : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 14,70 EUR à 15,15 EUR.
  • Belimo Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 880 à 925 CHF.
  • D'Ieteren Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 185 à 215 EUR.
  • Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 21 EUR.
  • Engie : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif relevé de 17,50 à 24,50 EUR.
  • Euronext : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 139 à 136 EUR.
  • Genmab : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1985 DKK à 2235 DKK.
  • Haleon : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 400 GBX à 430 GBX.
  • Inficon Holding : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115 à 130 CHF.
  • Nexans : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours de 137 EUR.
  • Novartis : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 95 à 104 CHF.
  • Pandora : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 550 à 430 DKK.
  • Partners Group Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1150 à 1130 CHF.
  • Polypeptide Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 32 à 38 CHF.
  • Scor : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 29 EUR.
  • Swiss Re : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 133 à 121 CHF.
  • Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 35 à 32,20 EUR.
  • TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 81 à 83 USD.
  • UCB : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 257 à 310 EUR.
  • Virbac : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 410 à 420 EUR.