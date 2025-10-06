  • Aperam : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28 à 33 EUR.
  • ASML Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 822 à 1000 EUR.
  • Avanza Bank Holding : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 370 SEK à 393 SEK.
  • Aéroports De Paris : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 144 à 141 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 163 à 180 CHF. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 160 à 163 CHF.
  • Continental : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 75,60 EUR à 60,20 EUR.
  • Epiroc : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 220 SEK à 230 SEK.
  • Enagas : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 12,80 EUR.
  • Greatland Gold : Moelis & Company passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 7 à 7,90 AUD.
  • Kering : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 160 à 180 EUR.
  • Landis+Gyr Group : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 57 à 65 CHF.
  • LVMH : Citi reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 635 à 630 EUR.
  • Mondi : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 295 à 274 ZAR.
  • Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 8 EUR à 21 EUR.
  • Pluxee : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20,80 à 17 EUR.
  • Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 133 à 131 EUR.
  • Roche Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 242 à 248 CHF.
  • Securitas : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 165 SEK.
  • Sandvik : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 270,04 SEK à 270 SEK.
  • Sonova : Rothschild & Co Redburn passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 210 à 215 CHF.
  • Stellantis : Mediobanca passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,70 à 9,70 EUR
  • UCB : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 250 à 270 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 250 à 285 EUR.
  • Vinci : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 140 à 139 EUR.