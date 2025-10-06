- Aperam : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28 à 33 EUR.
- ASML Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 822 à 1000 EUR.
- Avanza Bank Holding : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 370 SEK à 393 SEK.
- Aéroports De Paris : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 144 à 141 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 163 à 180 CHF. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 160 à 163 CHF.
- Continental : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 75,60 EUR à 60,20 EUR.
- Epiroc : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 220 SEK à 230 SEK.
- Enagas : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 12,80 EUR.
- Greatland Gold : Moelis & Company passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 7 à 7,90 AUD.
- Kering : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 160 à 180 EUR.
- Landis+Gyr Group : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 57 à 65 CHF.
- LVMH : Citi reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 635 à 630 EUR.
- Mondi : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 295 à 274 ZAR.
- Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 8 EUR à 21 EUR.
- Pluxee : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20,80 à 17 EUR.
- Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 133 à 131 EUR.
- Roche Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 242 à 248 CHF.
- Securitas : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 165 SEK.
- Sandvik : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 270,04 SEK à 270 SEK.
- Sonova : Rothschild & Co Redburn passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 210 à 215 CHF.
- Stellantis : Mediobanca passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,70 à 9,70 EUR
- UCB : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 250 à 270 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 250 à 285 EUR.
- Vinci : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 140 à 139 EUR.
Avis d'analystes du jour : UCB, Stellantis et Kering bénéficient d'objectif relevés, mais pas Pluxee ni Publicis
JP Morgan relève fortement son objectif sur ASML de 822 à 1000 EUR. UCB bénéficie de deux hausses de cibles, dont 285 EUR chez Deutsche Bank. Changement de ton sur Continental, rétrogradé à alléger par AlphaValue avec un objectif réduit à 60,20 EUR.
Publié le 06/10/2025 à 08:37