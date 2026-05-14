Avis d'analystes du jour : Vallourec, SES et Eutelsat sous le feu des projecteurs

Les résultats de Vallourec et de SES entraînent des revalorisations des deux dossiers. Parmi les changements notables du jour, on signale DB sur Douglas, GS sur Epiroc et MS sur Orsted.

ACS : UBS reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours relevé de 120 à 150 EUR.

Adecco Group : Bank Vontobel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 35 à 30 CHF. Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 16 à 13,50 CHF.

Alcon : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 87 à 84 CHF.

Alstom : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 23 à 20 EUR.

Argenx : Rothschild maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 950 à 973 EUR.

Bonduelle : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,40 EUR à 8,10 EUR.

Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 330 à 340 EUR.

Douglas : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 16 à 10,50 EUR.

Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 158 à 162 EUR.

Epiroc : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 230 SEK à 315 SEK.

Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 2,40 à 2,70 EUR.

Groupe Bruxelles Lambert : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 79,20 EUR à 85,10 EUR.

Infotel : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 48,50 EUR à 51 EUR.

Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 43 à 36 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 50 à 52 EUR.

Orsted : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 DKK à 225 DKK.

QT Group : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 22 à 28 EUR.

SES S.A. : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 7,10 à 8,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 7 EUR.

SMA Solar Technology : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 40 à 51 EUR.

Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 6,50 à 5,50 EUR.

Tecan Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 138 à 148 CHF.

Thales : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 285 à 260 EUR.

Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 27,50 EUR à 28,80 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 30 à 31 EUR.

Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 2,15 EUR à 2,10 EUR.

Veolia Environnement : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 40 EUR.

Vistry Group : Stifel passe d'acheter à conserver et réduit l'objectif de cours de 580 GBX à 340 GBX.