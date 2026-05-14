  • ACS : UBS reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours relevé de 120 à 150 EUR.
  • Adecco Group : Bank Vontobel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 35 à 30 CHF. Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 16 à 13,50 CHF.
  • Alcon : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 87 à 84 CHF.
  • Alstom : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 23 à 20 EUR.
  • Argenx : Rothschild maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 950 à 973 EUR.
  • Bonduelle : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,40 EUR à 8,10 EUR.
  • Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 330 à 340 EUR.
  • Douglas : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 16 à 10,50 EUR.
  • Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 158 à 162 EUR.
  • Epiroc : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 230 SEK à 315 SEK.
  • Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 2,40 à 2,70 EUR.
  • Groupe Bruxelles Lambert : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 79,20 EUR à 85,10 EUR.
  • Infotel : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 48,50 EUR à 51 EUR.
  • Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 43 à 36 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 50 à 52 EUR.
  • Orsted : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 DKK à 225 DKK.
  • QT Group : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 22 à 28 EUR.
  • SES S.A. : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 7,10 à 8,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 7 EUR.
  • SMA Solar Technology : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 40 à 51 EUR.
  • Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 6,50 à 5,50 EUR.
  • Tecan Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 138 à 148 CHF.
  • Thales : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 285 à 260 EUR.
  • Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 27,50 EUR à 28,80 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 30 à 31 EUR.
  • Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 2,15 EUR à 2,10 EUR.
  • Veolia Environnement : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 40 EUR.
  • Vistry Group : Stifel passe d'acheter à conserver et réduit l'objectif de cours de 580 GBX à 340 GBX.