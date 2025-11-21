- AMS-Osram : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 CHF à 8,30 CHF.
- Amundi : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 90,80 à 90,60 EUR.
- BNP Paribas : Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 82,50 à 84 EUR.
- Do & Co : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 240 EUR.
- Elior : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler et réduit l'objectif de cours de 3,58 à 3,51 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 3 à 3,10 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 4 EUR à 3,60 EUR.
- Emeis : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 14 à 15,50 EUR.
- Engie : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 21,50 à 25,10 EUR.
- Experian : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 4102 GBX à 3907 GBX.
- ING Groep : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20,30 à 25,80 EUR.
- Ithaca Energy : Goldman Sachs passe de performance de marché à vendre avec un objectif de cours de 180 GBX.
- Kingfisher : Peel Hunt démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 320 GBX.
- Norbit : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 200 NOK.
- Royal Unibrew : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 690 DKK.
- Svenska Cellulosa : Barclays passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 115 SEK.
- Siemens Energy : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 77 à 85 EUR.
- Soitec : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 44 à 25 EUR.
- Theon International : ING Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 37,50 EUR.
- UPM-Kymmene : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 27 à 22 EUR.
- Valneva : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 USD.
- Viridien : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 94 à 117 EUR.
- Vivendi : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 4,44 EUR à 2,75 EUR.
- Wetteri : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 0,18 EUR.
Avis d'analystes du jour : Vivendi et Soitec dans le dur, Engie et Theon dans le haut du panier
Vivendi subit une double dégradation, avec un objectif abaissé à 2,75 EUR. Jefferies réduit nettement son objectif sur AMS-Osram (-41%) et abaisse sa recommandation. Citi relève significativement ING Groep (25,80 EUR) mais abaisse son objectif sur Experian malgré une opinion relevée à l'achat. Nouveaux suivis sur Do & Co, Unibrew et Theon.
Publié le 21/11/2025 à 08:26