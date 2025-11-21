Les héros sont fatigués

Hier, les investisseurs ont commencé par se raccrocher aux bons chiffres de Nvidia, mais la branche a fini par casser. Les marchés actions restent dans le flou et les actifs à risque ont pris un nouvel uppercut, notamment les valeurs technologiques liées à l'IA et les cryptomonnaies. Le troisième vendredi du mois, synonyme de journée de compensation, est un véritable test pour le marché.