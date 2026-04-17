Airbus : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 250,50 EUR à 220 EUR.
Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 24,50 EUR à 20 EUR. Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 31 à 23 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 21,50 EUR à 18,50 EUR.
BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 104 à 105 EUR.
Dassault Systèmes : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 36,82 à 33,35 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 23,25 à 21,75 EUR.
Hermès International : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 2350 à 2050 EUR.
Icade : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 28,60 à 29,10 EUR.
Kering : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 355 à 334 EUR.
Nexity : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 12,10 à 13,60 EUR.
Pernod Ricard : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 65,50 à 61 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 93 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 88 EUR.
STMicroelectronics : Mizuho Securities passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 USD à 48 USD.
TotalEnergies : Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 89 à 97 USD. Zacks reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 105 à 92 USD.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.