Avis d'analystes France : Amundi, Axa et Soitec pour lancer la semaine

Goldman Sachs ajuste la mire sur Amundi, Eurazeo et Euronext. UBS se penche sur Soitec et Unibail.

Amundi : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 88 EUR à 90 EUR.



Axa : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 57,40 à 77,10 EUR.



Eramet : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 60,40 à 59,90 EUR.



Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 69 EUR.



Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 153 EUR à 154 EUR.



Soitec : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 26 à 85 EUR.



Unibail-Rodamco-Westfield : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 105 EUR à 100 EUR.