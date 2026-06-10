Avis d'analystes France : avis contrastés sur Soitec, nouveau soutien pour Danone

Les analystes ont des visions différentes sur Soitec, l'une des valeurs parisiennes qui a le plus flambé cette année. Dans un registre plus classique, Danone bénéficie d'un nouvel avis positif et Bernstein revalorise Thales.

Air Liquide : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 181,82 à 181 EUR.



Danone : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 81,90 à 85 EUR.



Klépierre : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 37,50 EUR à 40 EUR.



Rémy Cointreau : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et réduit l'objectif de cours de 49,10 EUR à 46,80 EUR.



Soitec : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28 à 138 EUR. Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 85 EUR.



Thales : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 260 à 290 EUR.



Viridien : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 163 à 130 EUR.



Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2,70 à 2,60 EUR.



Worldline : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 0,64 EUR à 0,60 EUR.