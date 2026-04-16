Avis d'analystes France : beaucoup, beaucoup d'Hermès

Les résultats d'Hermès ont inspiré les analystes. Le groupe de luxe a fini par être rattrapé par un ralentissement, ce qui se traduit par des ajustements d'objectifs baissiers à foison.

Covivio : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 39,90 à 40,60 EUR.



Hermès International : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2600 à 2100 EUR. Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2600 à 2300 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2250 à 2200 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1928 à 1780 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1820 à 1765 EUR.



Stellantis : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 7 à 8 EUR.



Technip Energies : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38 à 41 EUR.