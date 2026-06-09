Avis d'analystes France : Berenberg achète Publicis, Bernstein revalorise Soitec

Berenberg initie le suivi de plusieurs valeurs publicitaires, dont Publicis à l'achat. Air Liquide cumule trois révisions à la baisse d'objectifs, pour tenir compte de l'action gratuite.

Air Liquide : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 200 à 181,82 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 197 EUR à 179 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 210 EUR à 191 EUR.



Bouygues : New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 à 67 EUR.



GTT : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et relève l'objectif de cours de 222 à 228 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 230 à 240 EUR.



Mersen : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 25 à 48 EUR.



Publicis : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 118 EUR.



Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 90 EUR.



Soitec : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 150 à 180 EUR.



Stellantis : Citi reste à conserver et réduit l'objectif de cours de 7,50 à 7,20 EUR.



Trigano : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 205 à 191 EUR.