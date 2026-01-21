Avis d'analystes France : Berenberg dégrade Engie, Goldman Sachs abaisse la Scor

Berenberg et Goldman Sachs dégradent respectivement Engie et Scor. Edenred subit un net recul d'objectif de cours chez Barclays.

Air France-KLM : RBC reprend le suivi à performance sectorielle avec un objectif de cours de 11,50 EUR.



Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,20 à 34,10 EUR.



Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 21 EUR.



Eiffage : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 167 à 173 EUR.



Engie : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif relevé de 17,50 à 24,50 EUR.



Euronext : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 139 EUR à 136 EUR.



Renault : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 63,70 à 64,80 EUR.



Scor : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 33,50 EUR à 29 EUR.



Technip Energies : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 35 à 32,20 EUR.



TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 81 à 83 USD.



Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 139 à 138 EUR.