Avis d'analystes France : Berenberg réduit ses objectifs sur LVMH, Hermès et Kering

Le bureau d'études Berenberg se montre prudent sur le luxe, doutant de sa capacité "à retrouver ses taux de croissance historiques de 6 à 7% par an" et préférant les marques de "luxe absolu" aux marques de "luxe d'aspiration".

Alstom : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.



Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,20 à 22,40 EUR.



Euronext : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 153 à 155 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 153 à 155 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 148 à 151 EUR.



Hermès : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2 600 à 1 850 EUR.



Kering : Berenberg reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 190 à 175 EUR.



LVMH : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 560 à 420 EUR.



Voltalia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.