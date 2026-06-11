Alstom : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,20 à 22,40 EUR.

Euronext : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 153 à 155 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 153 à 155 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 148 à 151 EUR.

Hermès : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2 600 à 1 850 EUR.

Kering : Berenberg reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 190 à 175 EUR.

LVMH : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 560 à 420 EUR.

Voltalia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.