Avis d'analystes France : Bernstein revalorise Exosens, Citi abaisse son objectif sur Renault

Le rythme des mises à jour de recommandations se calme un peu en fin de semaine. Oddo BHF se penche sur les foncières, tandis que Bernstein règle la mire sur Exosens. TD Cowen garde son opinion neutre inchangée sur ST, mais relève son objectif.

Exosens : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 54 à 61 EUR.



Foncière Inea : Oddo BHF passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 37 EUR.



Gecina : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 108 EUR à 98 EUR.



Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 22 EUR.



Medincell : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 27 EUR à 34 EUR.



OPMobility : Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 12 à 14 EUR.



Orange : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 15,50 EUR à 16,50 EUR.



Renault : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 42 EUR à 38 EUR.



Société Générale : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 73,21 EUR à 82,77 EUR.



Stmicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 21,50 à 27,50 EUR.



TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 67 à 73 USD.