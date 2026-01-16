Exosens : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 54 à 61 EUR.

Foncière Inea : Oddo BHF passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 37 EUR.

Gecina : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 108 EUR à 98 EUR.

Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 22 EUR.

Medincell : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 27 EUR à 34 EUR.

OPMobility : Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 12 à 14 EUR.

Orange : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 15,50 EUR à 16,50 EUR.

Renault : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 42 EUR à 38 EUR.

Société Générale : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 73,21 EUR à 82,77 EUR.

Stmicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 21,50 à 27,50 EUR.

TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 67 à 73 USD.