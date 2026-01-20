Air Liquide : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 190 à 192 EUR.

Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 77 à 80 EUR.

Arkema : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 49 EUR à 47 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 65 EUR.

BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 97 EUR.

Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,73 à 2,50 EUR.

Forvia : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11 à 14 EUR.

Interparfums : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 29,30 EUR.

LVMH : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 650 EUR.

Nacon : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 0,65 EUR à 0,50 EUR.

Renault : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 44 à 42 EUR.

Sodexo : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 56 à 45 EUR.

Thales : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 265 EUR.