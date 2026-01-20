Avis d'analystes France : BNP et Amundi entourées, Mediobanca dégrade LVMH et Interparfums.

Les financières françaises (BNP Paribas, Amundi) séduisent toujours, tandis que le chimiste Arkema voit sa valorisation baisser chez Bernstein et Rothschild. Objectifs réduits également du côté d'Eutelsat et Nacon.

Air Liquide : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 190 à 192 EUR.



Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 77 à 80 EUR.



Arkema : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 49 EUR à 47 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 75 EUR à 65 EUR.



BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 97 EUR.



Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,73 à 2,50 EUR.



Forvia : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11 à 14 EUR.



Interparfums : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 29,30 EUR.



LVMH : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 650 EUR.



Nacon : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 0,65 EUR à 0,50 EUR.



Renault : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 44 à 42 EUR.



Sodexo : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 56 à 45 EUR.



Thales : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 265 EUR.