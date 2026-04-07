Avis d'analystes France : ça bouge sur Danone, JCDecaux et Worldline
Parmi les ajustements du jour, Accor, Air Liquide, Danone et Getlink bénéficient de modifications d'objectifs de cours.TD Cowen passe positif sur JCDecaux.
Publié le 07/04/2026 à 08:36
Air Liquide : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et relève l'objectif de cours de 204 à 205 EUR.
Amundi : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 84,50 EUR à 79,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 86,60 à 83 EUR.
Aéroports De Paris : Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 209 EUR à 197 EUR.
Danone : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 66 EUR à 65 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 86 EUR à 82 EUR.
Eurazeo : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 73,70 à 76,10 EUR.
Getlink : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 21,50 EUR.
JCDecaux : TD Cowen passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18 à 27 EUR.
Pernod Ricard : BNP Paribas maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 66 EUR à 65,50 EUR.
SES : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 8,40 à 8,30 EUR.
Thales : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 274 à 292 EUR.
Worldline : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2,70 à 0,35 EUR.