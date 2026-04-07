Avis d'analystes France : ça bouge sur Danone, JCDecaux et Worldline

Parmi les ajustements du jour, Accor, Air Liquide, Danone et Getlink bénéficient de modifications d'objectifs de cours.TD Cowen passe positif sur JCDecaux.

Accor : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 63,30 EUR à 63 EUR.



Air Liquide : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et relève l'objectif de cours de 204 à 205 EUR.



Amundi : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 84,50 EUR à 79,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 86,60 à 83 EUR.



Aéroports De Paris : Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 209 EUR à 197 EUR.



Danone : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 66 EUR à 65 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 86 EUR à 82 EUR.



Eurazeo : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 73,70 à 76,10 EUR.



Getlink : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 21,50 EUR.



JCDecaux : TD Cowen passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18 à 27 EUR.



Pernod Ricard : BNP Paribas maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 66 EUR à 65,50 EUR.



SES : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 8,40 à 8,30 EUR.



Thales : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 274 à 292 EUR.



Worldline : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2,70 à 0,35 EUR.