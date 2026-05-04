Avis d'analystes France : ça bouge sur Schneider, Soitec, GTT et Technip

La densité des publications de résultats entraîne une densité aussi forte d'ajustements chez les brokers. Schneider, DBV, Rémy Cointreau ou Technip sont au centre de l'attention.

Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,85 à 9,30 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et réduit l'objectif de cours de 10,50 EUR à 10 EUR.

Amundi : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 90 EUR.

Aéroports de Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 134 à 130 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 127 à 130 EUR.

recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 110 à 112 EUR.

Crédit Agricole : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18,50 EUR à 17,50 EUR.

DBV Technologies : Kempen maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 11 EUR à 9 EUR.

GTT : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 193 à 245 EUR.

JCDecaux : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 18 à 21 EUR.

L'Oréal : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 326 à 323 EUR.

Lisi : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 70 EUR.

Michelin : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 38 EUR à 37 EUR.

Nexans : Nykredit Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 150 à 170 EUR.

Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36 EUR à 38,30 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 56 à 55 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 54 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 32 EUR à 33 EUR.

Sanofi : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 EUR.

Schneider Electric : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 305 à 307 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 300 à 310 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 292 à 300 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 294 à 304 EUR.

Société Bic : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 74,60 à 71,80 EUR.

Société Générale : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 88 à 90 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 79 EUR à 80 EUR.

Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 150 EUR.

Technip Energies : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 34 EUR à 36 EUR. Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 37 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 49 à 47 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 42 EUR à 45 EUR.

TotalEnergies : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 EUR. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 à 91 EUR.