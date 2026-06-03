Avis d'analystes France : ça monte sur STMicro et ça descend sur EssilorLuxottica

Parmi les vedettes du jour, EssilorLuxottica, STMicro et Publicis.

Eramet : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 66,50 à 60,20 EUR.



Essilorluxottica : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 310 EUR à 260 EUR.



Getlink : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 19,50 EUR à 19,70 EUR.



Publicis : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 110 EUR.



Sanofi : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 49 à 45 USD.



Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 233 à 230 EUR.



Sodexo : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 42 à 46 EUR.



STMicroelectronics : Mizuho Securities reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 68 à 84 USD.



Veolia Environnement : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 38,50 EUR à 41 EUR.