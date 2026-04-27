Avis d'analystes France : ça s'agite autour de STMicroelectronics et Accor

Les analystes continuent à revaloriser STMicroelectronics, mais se font plus prudents sur Kering, EssilorLuxottica et Worldline.

Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 58 à 55,70 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 46,50 EUR à 47 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 60 à 59 EUR.



BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 101 à 104 EUR.



Dassault Systèmes : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 20 EUR.



Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.



Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54 EUR à 61 EUR.



EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 320 à 300 EUR.



Getlink : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17,10 à 19,10 EUR.



Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 272 EUR à 268 EUR.



Orange : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18,20 EUR à 18 EUR.



Safran : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 400 à 370 EUR.



Spie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 51 à 53 EUR.



STMicroelectronics : Berenberg maintient sa recommandation d'acheter et relève l'objectif de cours de 29 EUR à 53 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 24,20 à 42 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'acheter et relève l'objectif de cours de 35 à 53 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38 à 48 EUR.



Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 20,50 EUR à 20,30 EUR.



Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'acheter et réduit l'objectif de cours de 188 à 187 EUR.



Worldline : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1,80 à 0,28 EUR.