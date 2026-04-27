Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 58 à 55,70 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 46,50 EUR à 47 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 60 à 59 EUR.
BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 101 à 104 EUR.
Dassault Systèmes : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 20 EUR.
Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.
Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54 EUR à 61 EUR.
EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 320 à 300 EUR.
Getlink : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17,10 à 19,10 EUR.
Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 272 EUR à 268 EUR.
Orange : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18,20 EUR à 18 EUR.
Safran : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 400 à 370 EUR.
Spie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 51 à 53 EUR.
STMicroelectronics : Berenberg maintient sa recommandation d'acheter et relève l'objectif de cours de 29 EUR à 53 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 24,20 à 42 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'acheter et relève l'objectif de cours de 35 à 53 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 38 à 48 EUR.
Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 20,50 EUR à 20,30 EUR.
Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'acheter et réduit l'objectif de cours de 188 à 187 EUR.
Worldline : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1,80 à 0,28 EUR.
Avec plus de 48 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dans des installations de fabrication de pointe, STMicroelectronics N.V. est un fabricant de dispositifs intégrés, travaillant avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Les technologies du groupe permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.