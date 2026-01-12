Avis d'analystes France : Capgemini, Danone et Legrand dégradées, du soutien pour L'Oréal et Safran

Morgan Stanley et Goldman Sachs dégradent respectivement Capgemini et Legrand, tandis que Deutsche Bank passe a la vente sur Danone mais relève son opinion sur L'Oréal. Cette salve de notes d'analystes inclut également des initiations de couverture positives sur Inventiva et Sopra Steria ainsi que de nombreux ajustements d'objectifs de cours dans l'industrie.

Airbus : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 205 à 210 EUR.

Alstom : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 19,50 à 21,50 EUR.

Bic : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 49 EUR à 53 EUR.

Capgemini : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 142 EUR.

Danone : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 74 à 67 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 EUR à 95 EUR.

Dassault Aviation : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 300 à 310 EUR.

Dassault Systèmes : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 36,50 à 31 EUR.

Engie : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,80 EUR à 26,50 EUR.

Innate Pharma : Goldman Sachs initie la couverture avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 2,39 EUR.

Inventiva : Leerink Partners démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 12 USD.

L'Oréal : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 340 à 360 EUR. Mediobanca démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 420 EUR.

LDC : TP ICAP Midcap maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 107 à 116 EUR.

Legrand : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 146 à 126 EUR.

Nexans : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 139 à 135 EUR.

OVH : BNP Paribas reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.

Rémy Cointreau : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 63 EUR.

Safran : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 325 à 360 EUR.

Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 278 à 294 EUR.

Sodexo : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 à 48 EUR.

Sopra Steria : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 160 à 168 EUR. UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 178 EUR.

Vicat : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 EUR à 80 EUR.