Avis d'analystes France : Citi arbitre Vinci au profit d'Eiffage

Citi se penche sur les concessionnaires français Vinci, Eiffage et Getlink.Oddo ajuste la mire sur Bureau Veritas et Eurofins.

Alstom : Oxcap Analytics reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 27,40 à 21,40 EUR.



Bureau Veritas : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 35 à 31 EUR.



Dassault Systèmes : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 24 EUR.



Eiffage : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 125 à 155 EUR.



Eurofins Scientific : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 67 EUR.



Getlink : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18,20 à 21 EUR.



Maat Pharma : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 19 à 3 EUR.



Stellantis : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 9,70 EUR à 9,50 EUR.



TotalEnergies : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 92 à 96 USD.



Vinci : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 140 à 133 EUR.