Avis d'analystes France : Citi revalorise Safran, Morgan Stanley abaisse l'objectif sur Thales

Un peu de banque (BNP, SG), des spiritueux (Rémy Cointreau), des semis (STM) et de la défense (Thales, Safran) au programme de lundi.

BNP Paribas : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 106 à 110 EUR.



Kaufman & Broad : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 40,10 à 39,80 EUR.



Rémy Cointreau : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 33 à 38 EUR.



Safran : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 305 à 315 EUR.



Société Générale : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 84 à 82 EUR.



Sodexo : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 49 à 55 EUR.



STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 43 à 61 EUR.



Thales : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 280 à 253 EUR.



Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 20,30 EUR à 21 EUR.