Avis d'analystes France : Danone, Kering et Abivax au programme

Les objectifs s'ajustent sur plusieurs dossiers phares de la place parisienne.

Abivax : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 140 à 148 USD.



Danone : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR.



Essilorluxottica : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 335 à 305 EUR.



Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 268 à 266 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 280 à 290 EUR.



L'Oréal : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 414 à 430 EUR.



Rexel : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43,70 EUR à 44,20 EUR.



STMicroelectronics : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 74 à 78 EUR.



Technip Energies : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 49 à 44 EUR.