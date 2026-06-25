Avis d'analystes France : des avis positifs sur L'Oréal, Accor et Exail

La principale information du jour du côté des bureaux d'études est le relèvement de Citi sur L'Oréal. Les objectifs s'ajustent sur Vusion, Exail, Dassault Systèmes ou Capgemini.

Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 62 EUR.



Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 95 EUR.



Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 15 EUR à 13 EUR.



Exail Technologies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 165 à 145 EUR.



Gecina : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 96 EUR à 90 EUR.



Klépierre : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 34 EUR.



L'Oréal : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 375 à 435 EUR.



LVMH : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 606 EUR à 604 EUR.



Trigano : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 193 EUR à 187 EUR.



Vusiongroup : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 250 à 220 EUR.