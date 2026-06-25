Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 62 EUR.

Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 95 EUR.

Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 15 EUR à 13 EUR.

Exail Technologies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 165 à 145 EUR.

Gecina : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 96 EUR à 90 EUR.

Klépierre : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 34 EUR.

L'Oréal : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 375 à 435 EUR.

LVMH : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 606 EUR à 604 EUR.

Trigano : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 193 EUR à 187 EUR.

Vusiongroup : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 250 à 220 EUR.