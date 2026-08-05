Air France-KLM : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 12 EUR.

Arcelormittal : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54,30 à 70 EUR.

Assystem : Cantor Fitzgerald démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 52 EUR.

Capgemini : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 132 à 135 EUR.

Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 63 à 55 EUR.

Euroapi : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 1 à 0,80 EUR.

FDJ United : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 34,80 à 29,30 EUR.

GTT : Cantor Fitzgerald démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 238 EUR.

Imerys : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 22 à 23 EUR.

Nexans : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 à 183 EUR.

Rubis : Portzamparc d'acheter à achat fort avec un objectif de cours relevé de 42,80 EUR à 43 EUR.

Technip Energies : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36,50 à 35 EUR.

Teleperformance : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 60 à 68 EUR.