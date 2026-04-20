Avis d'analystes France : des doutes sur Alstom, du nouveau sur Lumibird, Arkema et ST

Pour démarrer la semaine, les analystes se penchent sur le patient Alstom, sur les fournisseurs de chèques-avantages et sur les sociétés qui ont publié la semaine dernière.

Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 129 à 126 EUR.



Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,50 EUR à 33,30 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34,30 à 28 EUR.



Arkema : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 54 à 64 EUR.



Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,70 à 18,20 EUR.



Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 73,40 à 77,80 EUR.



Lumibird : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 30 EUR.



M6 Métropole Télévision : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.



Orange : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20 EUR.



Ovh Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5 à 5,50 EUR.



Pluxee : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 11 EUR à 11,20 EUR.



Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 94,70 EUR à 95,20 EUR.



STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 24,70 à 34,80 EUR.