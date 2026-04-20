Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 129 à 126 EUR. Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,50 EUR à 33,30 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34,30 à 28 EUR.
Arkema : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 54 à 64 EUR.
Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,70 à 18,20 EUR.
Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 73,40 à 77,80 EUR.
Lumibird : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 30 EUR.
M6 Métropole Télévision : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.
Orange : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20 EUR.
Ovh Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5 à 5,50 EUR.
Pluxee : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 11 EUR à 11,20 EUR.
Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 94,70 EUR à 95,20 EUR.
STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 24,70 à 34,80 EUR.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
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Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.