Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 129 à 126 EUR.

Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,50 EUR à 33,30 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34,30 à 28 EUR.

Arkema : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 54 à 64 EUR.

Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,70 à 18,20 EUR.

Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 73,40 à 77,80 EUR.

Lumibird : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 30 EUR.

M6 Métropole Télévision : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.

Orange : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20 EUR.

Ovh Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5 à 5,50 EUR.

Pluxee : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 11 EUR à 11,20 EUR.

Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 94,70 EUR à 95,20 EUR.

STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 24,70 à 34,80 EUR.