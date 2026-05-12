Avis d'analystes France : du nouveau pour LVMH, Soitec et Stellantis

Barclays repasse positif sur LVMH et n'est plus négatif sur Kering. Les objectifs grimpent sur Legrand, Nexans et Soitec.

Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 10 à 8 EUR.



Bouygues : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 51 à 53 EUR.



Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 21,80 EUR à 21,60 EUR.



Elis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,50 EUR.



Euroapi : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,90 EUR à 1,70 EUR.



Hermès International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2300 à 2100 EUR. Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif réduit de 2310 à 1700 EUR.



Kering : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 255 à 300 EUR.



Lacroix Group : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 16,40 à 18,10 EUR.



Legrand : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 138 à 156 EUR.



LVMH : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 570 à 600 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 650 à 600 EUR. Rothschild maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 825 à 565 EUR.



Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 132 à 162 EUR.



Rexel : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43,10 à 43,70 EUR.



Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,75 EUR à 86 EUR.



Soitec : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 150 EUR.



Stellantis : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 7 EUR à 6 EUR.



TotalEnergies : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 88,30 à 89,10 EUR.