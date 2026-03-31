Avis d'analystes France : du nouveau sur Crédit Agricole, GTT et Nanobiotix

Les brokers ajustent en baisse leurs objectifs sur des poids lourds de la cote (Kering, Schneider). Veolia, Nanobiotix et GTT voient à l'inverse leur valorisation progresser.

Crédit Agricole : Autonomous Research passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 20,50 à 19,80 EUR.



Deezer : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2,50 à 1,40 EUR.



Edenred : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 31 EUR.



GTT : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 210 EUR à 235 EUR.



Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 316 à 272 EUR.



Nanobiotix : HC Wainwright & Co maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 à 32 EUR.



Rexel : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 36,20 EUR à 34,10 EUR.



Saint-Gobain : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 93 EUR à 83 EUR.



Schneider Electric : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 318 à 294 EUR.



Veolia Environnement : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33 à 36 EUR.