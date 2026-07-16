Avis d'analystes France : du renfort sur Airbus, Oddo passe en revue les foncières

Airbus bénéfice d'un nouveau suivi, pendant qu'Oddo BHF remonte Klépierre à surperformance. Objectifs relevés également pour Axa, Crédit Agricole et Société Générale.

Airbus : Banco BTG Pactual démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 240 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 200 à 215 EUR.



Amundi : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 72 à 78 EUR.



Axa : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 46 à 50 EUR.



Carmila : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 21,50 à 20,50 EUR.



Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 21,60 à 22 EUR.



Foncière Inea : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 37 à 36 EUR.



Gecina : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 92 à 90 EUR.



Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.



Jcdecaux : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 29 à 30 EUR.



Klépierre : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 40 EUR.



M6 Métropole Télévision : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 11,70 EUR.



Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 86,10 à 89,30 EUR.



Tf1 : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 9,60 à 9,30 EUR.



Totalenergies : Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 97 à 107 USD.