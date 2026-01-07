Avis d'analystes France : du soutien pour SocGen, ArcelorMittal et Danone, Sodexo et BioMérieux dégradées
Morgan Stanley relève Arcelormittal et Lufthansa à surpondérer, tandis que Bernstein passe à surperformance sur Danone. A l'inverse, Barclays sanctionne le secteur de la santé en dégradant Biomérieux alors que Sodexo est abaissé par Morgan Stanley. Enfin, Rothschild reprend le suivi de Société Générale à l'achat.
Publié le 07/01/2026 à 08:26
Air Liquide : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 208 à 195 EUR.
Arcelormittal : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,70 EUR à 46,20 EUR.
Aéroports De Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 148 à 147 EUR.
Biomérieux : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 110 EUR.
Bouygues : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 44 à 49 EUR.
Danone : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 92 EUR.
Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 168 à 172 EUR.
Getlink : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18,30 à 18,20 EUR.
Ipsen : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 125 à 130 EUR.
Kering : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 280 à 340 EUR.
L'Oréal : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 410 à 405 EUR.
Nexans : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 123 à 130 EUR.
Rexel : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 32 à 42 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 41 à 41,80 EUR.
Schneider Electric : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 275 à 285 EUR.
Société Générale : Rothschild & Co Redburn reprend la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 85 EUR.
Sodexo : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 53 à 46 EUR.
Trigano : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 195 EUR.
Vinci : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 138 à 139 EUR.
Worldline : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1,70 à 1,60 EUR.